بير إثيوبي إلى فورنت مجري

تحويل ETB إلى HUF بسعر الصرف الحقيقي

1000 etb
6563 huf

1.00000 ETB = 6.56258 HUF

متوسط سعر صرف السوق عند 10:36 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

ETB إلى HUF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ETB → 0 HUF
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86651.065588.46371.438961.66380.964618.2102
1GBP1.1540711.2296102.0881.660571.920051.1132121.0148
1USD0.938550.813273183.02551.35051.561520.905317.0908
1INR0.01130410.009795460.012044510.01626610.01880780.01090390.20585

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بير إثيوبي إلى فورنت مجري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ETB في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HUF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ETB الحالي إلى HUF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for البر الإثيوبي

ETB إلى USD

ETB إلى EUR

ETB إلى GBP

ETB إلى INR

ETB إلى JPY

ETB إلى RUB

ETB إلى AUD

ETB إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل البر الإثيوبي / Hungarian Forint
1 ETB6.56258 HUF
5 ETB32.81290 HUF
10 ETB65.62580 HUF
20 ETB131.25160 HUF
50 ETB328.12900 HUF
100 ETB656.25800 HUF
250 ETB1640.64500 HUF
500 ETB3281.29000 HUF
1000 ETB6562.58000 HUF
2000 ETB13125.16000 HUF
5000 ETB32812.90000 HUF
10000 ETB65625.80000 HUF
معدلات التحويل Hungarian Forint / البر الإثيوبي
2000 HUF304.75800 ETB
5000 HUF761.89500 ETB
10000 HUF1523.79000 ETB
15000 HUF2285.68500 ETB
20000 HUF3047.58000 ETB
30000 HUF4571.37000 ETB
40000 HUF6095.16000 ETB
50000 HUF7618.95000 ETB
60000 HUF9142.74000 ETB
100000 HUF15237.90000 ETB
150000 HUF22856.85000 ETB
200000 HUF30475.80000 ETB