بير إثيوبي إلى فورنت مجري
تحويل ETB إلى HUF بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل بير إثيوبي إلى فورنت مجري
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ETB في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HUF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ETB الحالي إلى HUF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for البر الإثيوبي
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل Hungarian Forint / البر الإثيوبي
|2000 HUF
|304.75800 ETB
|5000 HUF
|761.89500 ETB
|10000 HUF
|1523.79000 ETB
|15000 HUF
|2285.68500 ETB
|20000 HUF
|3047.58000 ETB
|30000 HUF
|4571.37000 ETB
|40000 HUF
|6095.16000 ETB
|50000 HUF
|7618.95000 ETB
|60000 HUF
|9142.74000 ETB
|100000 HUF
|15237.90000 ETB
|150000 HUF
|22856.85000 ETB
|200000 HUF
|30475.80000 ETB