Etiyopya birrinden Macar forintine

Reel döviz kuru ile ETB → HUF çevirin

1.000 etb
6.408 huf

1.00000 ETB = 6.40770 HUF

02:20 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853991.0727589.08331.453521.655480.94998518.3419
1 GBP1.1709711.25615104.3131.702021.93851.1124121.4777
1 USD0.93220.796083183.0421.354951.543210.8855517.098
1 INR0.01122540.009586510.012042110.01631640.01858350.01066390.205896

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Etiyopya birrinden Macar forintine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ETB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HUF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ETB → HUF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Etiyopya birri için en iyi döviz çiftleri

ETB → USD

ETB → EUR

ETB → GBP

ETB → INR

ETB → JPY

ETB → RUB

ETB → AUD

ETB → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Etiyopya Birri / Macar Forinti
1 ETB6.40770 HUF
5 ETB32.03850 HUF
10 ETB64.07700 HUF
20 ETB128.15400 HUF
50 ETB320.38500 HUF
100 ETB640.77000 HUF
250 ETB1601.92500 HUF
500 ETB3203.85000 HUF
1000 ETB6407.70000 HUF
2000 ETB12815.40000 HUF
5000 ETB32038.50000 HUF
10000 ETB64077.00000 HUF
Çevrim kurları Macar Forinti / Etiyopya Birri
2000 HUF312.12400 ETB
5000 HUF780.31000 ETB
10000 HUF1560.62000 ETB
15000 HUF2340.93000 ETB
20000 HUF3121.24000 ETB
30000 HUF4681.86000 ETB
40000 HUF6242.48000 ETB
50000 HUF7803.10000 ETB
60000 HUF9363.72000 ETB
100000 HUF15606.20000 ETB
150000 HUF23409.30000 ETB
200000 HUF31212.40000 ETB