bin Etiyopya birrinden Macar forintine

Reel döviz kuru ile ETB → HUF çevirin

1,000Br ETB = 3,176Ft HUF

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ETB → HUF çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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HUF
1 ETB → HUFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek3,20473,3010
Düşük3,07082,9570
Ortalama3,12623,1204
Değişim2.15%-2.62%
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1 ETB → HUF istatistikleri

ETB → HUF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 3,2047, en düşük 3,0708 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 3,1262 oldu. ETB → HUF kurundaki değişiklik 2.15 değerindeydi.

ETB → HUF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 3,3010, en düşük 2,9570 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 3,1204 oldu. ETB → HUF kurundaki değişiklik -2.62 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiETB - HUF tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8351,05488,9831,4851,6310,93621,452
1 GBP1,19711,262106,5531,7781,9531,12125,687
1 USD0,9490,792184,4321,4091,5470,88820,354
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,0110,241

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Etiyopya birrinden Macar forintine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ETB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HUF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ETB → HUF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Etiyopya birri için en iyi döviz çiftleri

ETB → USD

ETB → EUR

ETB → GBP

ETB → INR

ETB → JPY

ETB → RUB

ETB → AUD

ETB → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Etiyopya Birri / Macar Forinti
1 ETB3,17593 HUF
5 ETB15,87965 HUF
10 ETB31,75930 HUF
20 ETB63,51860 HUF
50 ETB158,79650 HUF
100 ETB317,59300 HUF
250 ETB793,98250 HUF
500 ETB1.587,96500 HUF
1000 ETB3.175,93000 HUF
2000 ETB6.351,86000 HUF
5000 ETB15.879,65000 HUF
10000 ETB31.759,30000 HUF
Çevrim kurları Macar Forinti / Etiyopya Birri
2000 HUF629,73800 ETB
5000 HUF1.574,34500 ETB
10000 HUF3.148,69000 ETB
15000 HUF4.723,03500 ETB
20000 HUF6.297,38000 ETB
30000 HUF9.446,07000 ETB
40000 HUF12.594,76000 ETB
50000 HUF15.743,45000 ETB
60000 HUF18.892,14000 ETB
100000 HUF31.486,90000 ETB
150000 HUF47.230,35000 ETB
200000 HUF62.973,80000 ETB