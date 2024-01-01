埃塞俄比亞比爾兌匈牙利福林匯率

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1 ETB兌HUF匯率過去30日過去90日
6.39966.4753
6.19786.1731
一般6.28056.3069
更改-2.60%-2.41%
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ETB兌HUF的統計資料

在過去30日，ETB兌HUF的匯率高見6.3996，低見6.1978，平均匯率則為6.2805。ETB兌HUF的波動率為-2.60。

在過去90日，ETB兌HUF的匯率高見6.4753，低見6.1731，平均匯率則為6.3069. ETB兌HUF的波動率為-2.41。

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外幣匯率換算

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8441.08690.8911.5021.6580.95920.041
1 GBP1.18511.287107.7321.781.9651.13723.754
1 USD0.9210.777183.7241.3841.5270.88418.461
1 INR0.0110.0090.01210.0170.0180.0110.22

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如何將埃塞俄比亞比爾兌換成匈牙利福林

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埃塞俄比亞比爾熱門貨幣組合

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埃塞俄比亞比爾匈牙利福林兌換率
1 ETB6.23315 HUF
5 ETB31.16575 HUF
10 ETB62.33150 HUF
20 ETB124.66300 HUF
50 ETB311.65750 HUF
100 ETB623.31500 HUF
250 ETB1,558.28750 HUF
500 ETB3,116.57500 HUF
1000 ETB6,233.15000 HUF
2000 ETB12,466.30000 HUF
5000 ETB31,165.75000 HUF
10000 ETB62,331.50000 HUF
匈牙利福林埃塞俄比亞比爾兌換率
2000 HUF320.86600 ETB
5000 HUF802.16500 ETB
10000 HUF1,604.33000 ETB
15000 HUF2,406.49500 ETB
20000 HUF3,208.66000 ETB
30000 HUF4,812.99000 ETB
40000 HUF6,417.32000 ETB
50000 HUF8,021.65000 ETB
60000 HUF9,625.98000 ETB
100000 HUF16,043.30000 ETB
150000 HUF24,064.95000 ETB
200000 HUF32,086.60000 ETB