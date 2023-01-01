بير إثيوبي إلى نغولتروم بوتاني

تحويل ETB إلى BTN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ etb
١٬٥٠٢٫٤٥ btn

1.00000 ETB = 1.50245 BTN

متوسط سعر صرف السوق عند 10:31 UTC
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ETB إلى BTN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ETB → 0 BTN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8671.06688.49511.439631.664320.964418.2155
1GBP1.153411.22945102.0641.660371.919521.1123421.0085
1USD0.93810.813372183.0161.35051.561280.904617.0877
1INR0.01130010.009797770.012045910.01626790.0188070.01089670.205836

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بير إثيوبي إلى نغولتروم بوتاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ETB في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BTN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ETB الحالي إلى BTN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for البر الإثيوبي

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ETB إلى INR

ETB إلى JPY

ETB إلى RUB

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ETB إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البر الإثيوبي / نغولتروم بوتاني
1 ETB1.50245 BTN
5 ETB7.51225 BTN
10 ETB15.02450 BTN
20 ETB30.04900 BTN
50 ETB75.12250 BTN
100 ETB150.24500 BTN
250 ETB375.61250 BTN
500 ETB751.22500 BTN
1000 ETB1502.45000 BTN
2000 ETB3004.90000 BTN
5000 ETB7512.25000 BTN
10000 ETB15024.50000 BTN
معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / البر الإثيوبي
1 BTN0.66558 ETB
5 BTN3.32790 ETB
10 BTN6.65580 ETB
20 BTN13.31160 ETB
50 BTN33.27900 ETB
100 BTN66.55800 ETB
250 BTN166.39500 ETB
500 BTN332.79000 ETB
1000 BTN665.58000 ETB
2000 BTN1331.16000 ETB
5000 BTN3327.90000 ETB
10000 BTN6655.80000 ETB