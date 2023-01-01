جنيه مصري إلى ريال عماني

تحويل EGP إلى OMR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ egp
١٢٫٤٦١ omr

1.00000 EGP = 0.01246 OMR

متوسط سعر صرف السوق عند 10:25 UTC
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EGP إلى OMR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EGP → 0 OMR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.065688.49331.439091.663440.964518.2029
1GBP1.1535411.2293102.0881.660171.918981.1125920.9993
1USD0.938450.813471183.04551.35051.561040.9050517.0823
1INR0.01130030.009795490.012041610.01626220.01879740.01089820.205698

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه مصري إلى ريال عماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EGP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و OMR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EGP الحالي إلى OMR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه مصري / الريال العماني
1 EGP0.01246 OMR
5 EGP0.06230 OMR
10 EGP0.12460 OMR
20 EGP0.24921 OMR
50 EGP0.62302 OMR
100 EGP1.24605 OMR
250 EGP3.11512 OMR
500 EGP6.23025 OMR
1000 EGP12.46050 OMR
2000 EGP24.92100 OMR
5000 EGP62.30250 OMR
10000 EGP124.60500 OMR
معدلات التحويل الريال العماني / جنيه مصري
1 OMR80.25380 EGP
5 OMR401.26900 EGP
10 OMR802.53800 EGP
20 OMR1605.07600 EGP
50 OMR4012.69000 EGP
100 OMR8025.38000 EGP
250 OMR20063.45000 EGP
500 OMR40126.90000 EGP
1000 OMR80253.80000 EGP
2000 OMR160507.60000 EGP
5000 OMR401269.00000 EGP
10000 OMR802538.00000 EGP