500 ريال عماني إلى جنيه مصري

تحويل OMR إلى EGP بسعر الصرف الحقيقي

500 omr
63,354.50 egp

ر.ع.1.000 OMR = E£126.7 EGP

Mid-market exchange rate at 11:54
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OMR إلى EGP مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8471.11293.2891.511.6510.94721.582
1 GBP1.1811.313110.1321.7831.9491.11825.478
1 USD0.8990.762183.9011.3581.4850.85219.41
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.231

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال عماني إلى جنيه مصري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار OMR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EGP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل OMR الحالي إلى EGP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال العماني / جنيه مصري
1 OMR١٢٦٫٧٠٩٠٠ EGP
5 OMR٦٣٣٫٥٤٥٠٠ EGP
10 OMR١٬٢٦٧٫٠٩٠٠٠ EGP
20 OMR٢٬٥٣٤٫١٨٠٠٠ EGP
50 OMR٦٬٣٣٥٫٤٥٠٠٠ EGP
100 OMR١٢٬٦٧٠٫٩٠٠٠٠ EGP
250 OMR٣١٬٦٧٧٫٢٥٠٠٠ EGP
500 OMR٦٣٬٣٥٤٫٥٠٠٠٠ EGP
1000 OMR١٢٦٬٧٠٩٫٠٠٠٠٠ EGP
2000 OMR٢٥٣٬٤١٨٫٠٠٠٠٠ EGP
5000 OMR٦٣٣٬٥٤٥٫٠٠٠٠٠ EGP
10000 OMR١٬٢٦٧٬٠٩٠٫٠٠٠٠٠ EGP
معدلات التحويل جنيه مصري / الريال العماني
1 EGP٠٫٠٠٧٨٩ OMR
5 EGP٠٫٠٣٩٤٦ OMR
10 EGP٠٫٠٧٨٩٢ OMR
20 EGP٠٫١٥٧٨٤ OMR
50 EGP٠٫٣٩٤٦٠ OMR
100 EGP٠٫٧٨٩٢١ OMR
250 EGP١٫٩٧٣٠٢ OMR
500 EGP٣٫٩٤٦٠٥ OMR
1000 EGP٧٫٨٩٢٠٩ OMR
2000 EGP١٥٫٧٨٤١٨ OMR
5000 EGP٣٩٫٤٦٠٤٥ OMR
10000 EGP٧٨٫٩٢٠٩٠ OMR