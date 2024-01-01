ألف ريال عماني إلى جنيه مصري

تحويل OMR إلى EGP بسعر الصرف الحقيقي

ر.ع.1.000 OMR = E£126.1 EGP

Mid-market exchange rate at 14:55
تتبع سعر الصرف

لا يمكننا إرسال المال بين هذه العملات

نحن نعمل على ذلك. قم بالتسجيل للحصول على إشعار، وسوف نخبرك في أقرب وقت ممكن.

احصل على إشعار عند تشغيلنا

OMR إلى EGP مخطط التحويل

0

Updated a few seconds ago
سعر الصرف الفعلي

We use the real, mid-market rate with no sneaky mark-up to hide the fees.Learn more

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

EGP

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.841.11393.0631.5111.6350.94421.509
1 GBP1.19111.325110.8331.81.9471.12425.616
1 USD0.8990.755183.6441.3581.4690.84919.332
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.231

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال عماني إلى جنيه مصري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار OMR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EGP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل OMR الحالي إلى EGP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ريال عماني

OMR إلى USD

OMR إلى EUR

OMR إلى GBP

OMR إلى INR

OMR إلى JPY

OMR إلى RUB

OMR إلى AUD

OMR إلى ZAR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل الريال العماني / جنيه مصري
1 OMR١٢٦٫٠٥٠٠٠ EGP
5 OMR٦٣٠٫٢٥٠٠٠ EGP
10 OMR١٬٢٦٠٫٥٠٠٠٠ EGP
20 OMR٢٬٥٢١٫٠٠٠٠٠ EGP
50 OMR٦٬٣٠٢٫٥٠٠٠٠ EGP
100 OMR١٢٬٦٠٥٫٠٠٠٠٠ EGP
250 OMR٣١٬٥١٢٫٥٠٠٠٠ EGP
500 OMR٦٣٬٠٢٥٫٠٠٠٠٠ EGP
1000 OMR١٢٦٬٠٥٠٫٠٠٠٠٠ EGP
2000 OMR٢٥٢٬١٠٠٫٠٠٠٠٠ EGP
5000 OMR٦٣٠٬٢٥٠٫٠٠٠٠٠ EGP
10000 OMR١٬٢٦٠٬٥٠٠٫٠٠٠٠٠ EGP
معدلات التحويل جنيه مصري / الريال العماني
1 EGP٠٫٠٠٧٩٣ OMR
5 EGP٠٫٠٣٩٦٧ OMR
10 EGP٠٫٠٧٩٣٣ OMR
20 EGP٠٫١٥٨٦٧ OMR
50 EGP٠٫٣٩٦٦٧ OMR
100 EGP٠٫٧٩٣٣٣ OMR
250 EGP١٫٩٨٣٣٤ OMR
500 EGP٣٫٩٦٦٦٧ OMR
1000 EGP٧٫٩٣٣٣٤ OMR
2000 EGP١٥٫٨٦٦٦٨ OMR
5000 EGP٣٩٫٦٦٦٧٠ OMR
10000 EGP٧٩٫٣٣٣٤٠ OMR