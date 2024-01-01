1 тысяча оманских риалов в египетские фунты

Сконвертируйте OMR в EGP по реальному обменному курсу

ر.ع.1,000 OMR = E£128,0 EGP

Среднерыночный курс в 21:58
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График изменения обменного курса OMR к EGP

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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EGP
1 OMR в EGPПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий128,0510128,2520
Низкий126,1210125,2590
В среднем126,7874126,3799
Изменение1.45%-0.06%
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Соотношение 1 OMR к EGP

За последние 30 дней максимальный курс OMR к EGP составил 128,0510, а минимальный — 126,1210. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 126,7874. Изменение курса OMR к EGP в процентном соотношении составило 1.45.

За последние 90 дней максимальный курс OMR к EGP составил 128,2520, а минимальный — 125,2590. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 126,3799. Изменение курса OMR к EGP в процентном соотношении составило -0.06.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из оманских риалов в египетские фунты

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите OMR из выпадающего списка для исходной валюты и EGP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из OMR в EGP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для оманских риалов

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OMR в AUD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Оманский риал / Египетский фунт
1 OMR128,02800 EGP
5 OMR640,14000 EGP
10 OMR1 280,28000 EGP
20 OMR2 560,56000 EGP
50 OMR6 401,40000 EGP
100 OMR12 802,80000 EGP
250 OMR32 007,00000 EGP
500 OMR64 014,00000 EGP
1000 OMR128 028,00000 EGP
2000 OMR256 056,00000 EGP
5000 OMR640 140,00000 EGP
10000 OMR1 280 280,00000 EGP
Обменные курсы Египетский фунт / Оманский риал
1 EGP0,00781 OMR
5 EGP0,03905 OMR
10 EGP0,07811 OMR
20 EGP0,15622 OMR
50 EGP0,39054 OMR
100 EGP0,78108 OMR
250 EGP1,95270 OMR
500 EGP3,90540 OMR
1000 EGP7,81080 OMR
2000 EGP15,62160 OMR
5000 EGP39,05400 OMR
10000 EGP78,10800 OMR