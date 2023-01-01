جنيه مصري إلى أوقية موريتانية

تحويل EGP إلى MRU بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ egp
١٬٢٣٠٫٢٣ mru

1.00000 EGP = 1.23023 MRU

متوسط سعر صرف السوق عند 10:23 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

EGP إلى MRU مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EGP → 0 MRU
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86681.065588.48391.439061.663280.9645518.2008
1GBP1.1536711.2293102.0871.660291.918981.1127720.9988
1USD0.938550.813471183.04451.35061.561040.9052517.0819
1INR0.01130150.00979560.012041710.01626360.01879760.01090080.205696

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه مصري إلى أوقية موريتانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EGP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MRU في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EGP الحالي إلى MRU وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for جنيه مصري

EGP إلى USD

EGP إلى EUR

EGP إلى CAD

EGP إلى GBP

EGP إلى AUD

EGP إلى INR

EGP إلى AED

EGP إلى TRY

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل جنيه مصري / Mauritanian Ouguiya
1 EGP1.23023 MRU
5 EGP6.15115 MRU
10 EGP12.30230 MRU
20 EGP24.60460 MRU
50 EGP61.51150 MRU
100 EGP123.02300 MRU
250 EGP307.55750 MRU
500 EGP615.11500 MRU
1000 EGP1230.23000 MRU
2000 EGP2460.46000 MRU
5000 EGP6151.15000 MRU
10000 EGP12302.30000 MRU
معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / جنيه مصري
1 MRU0.81285 EGP
5 MRU4.06427 EGP
10 MRU8.12853 EGP
20 MRU16.25706 EGP
50 MRU40.64265 EGP
100 MRU81.28530 EGP
250 MRU203.21325 EGP
500 MRU406.42650 EGP
1000 MRU812.85300 EGP
2000 MRU1625.70600 EGP
5000 MRU4064.26500 EGP
10000 MRU8128.53000 EGP