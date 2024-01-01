Mısır lirasından Moritanya ouguiyasına

Reel döviz kuru ile EGP → MRU çevirin

1.000 egp
1.294,02 mru

1.00000 EGP = 1.29402 MRU

02:09 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853991.0726589.07931.45361.655320.9499718.3437
1 GBP1.1709711.25605104.311.702141.938351.1123921.4801
1 USD0.932250.796147183.0461.355151.543210.8855517.1013
1 INR0.0112260.009586820.012041510.01631810.01858260.01066340.205926

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Mısır lirasından Moritanya ouguiyasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak EGP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MRU seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut EGP → MRU kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mısır lirası için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mısır Lirası / Moritanya Ouguiyası
1 EGP1.29402 MRU
5 EGP6.47010 MRU
10 EGP12.94020 MRU
20 EGP25.88040 MRU
50 EGP64.70100 MRU
100 EGP129.40200 MRU
250 EGP323.50500 MRU
500 EGP647.01000 MRU
1000 EGP1294.02000 MRU
2000 EGP2588.04000 MRU
5000 EGP6470.10000 MRU
10000 EGP12940.20000 MRU
Çevrim kurları Moritanya Ouguiyası / Mısır Lirası
1 MRU0.77278 EGP
5 MRU3.86391 EGP
10 MRU7.72783 EGP
20 MRU15.45566 EGP
50 MRU38.63915 EGP
100 MRU77.27830 EGP
250 MRU193.19575 EGP
500 MRU386.39150 EGP
1000 MRU772.78300 EGP
2000 MRU1545.56600 EGP
5000 MRU3863.91500 EGP
10000 MRU7727.83000 EGP