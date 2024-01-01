Египетские фунты в мавританские угии

Сконвертируйте EGP в MRU по реальному обменному курсу

E£1,000 EGP = UM0,8069 MRU

Среднерыночный курс в 21:58
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График изменения обменного курса EGP к MRU

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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MRU
1 EGP в MRUПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,81790,8208
Низкий0,80660,8017
В среднем0,81370,8150
Изменение-0.93%0.18%
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Соотношение 1 EGP к MRU

За последние 30 дней максимальный курс EGP к MRU составил 0,8179, а минимальный — 0,8066. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,8137. Изменение курса EGP к MRU в процентном соотношении составило -0.93.

За последние 90 дней максимальный курс EGP к MRU составил 0,8208, а минимальный — 0,8017. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,8150. Изменение курса EGP к MRU в процентном соотношении составило 0.18.

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Популярные валюты

 USDEURCADGBPAUDINRAEDTRY
1 USD10,9331,3910,7741,51984,3893,67334,365
1 EUR1,07211,4910,831,62890,4573,93736,836
1 CAD0,7190,67110,5561,09260,6682,64124,705
1 GBP1,2921,2051,79711,962109,0274,74544,398

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Как произвести расчет конвертации из египетских фунтов в мавританские угии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите EGP из выпадающего списка для исходной валюты и MRU из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из EGP в MRU, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для египетский фунт

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EGP в AUD

EGP в INR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Египетский фунт / Мавританская угия
1 EGP0,80692 MRU
5 EGP4,03462 MRU
10 EGP8,06924 MRU
20 EGP16,13848 MRU
50 EGP40,34620 MRU
100 EGP80,69240 MRU
250 EGP201,73100 MRU
500 EGP403,46200 MRU
1000 EGP806,92400 MRU
2000 EGP1 613,84800 MRU
5000 EGP4 034,62000 MRU
10000 EGP8 069,24000 MRU
Обменные курсы Мавританская угия / Египетский фунт
1 MRU1,23927 EGP
5 MRU6,19635 EGP
10 MRU12,39270 EGP
20 MRU24,78540 EGP
50 MRU61,96350 EGP
100 MRU123,92700 EGP
250 MRU309,81750 EGP
500 MRU619,63500 EGP
1000 MRU1 239,27000 EGP
2000 MRU2 478,54000 EGP
5000 MRU6 196,35000 EGP
10000 MRU12 392,70000 EGP