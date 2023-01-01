بيزو دومنيكاني إلى شيكل إسرائيلي جديد

تحويل DOP إلى ILS بسعر الصرف الحقيقي

1000 dop
67.08 ils

1.00000 DOP = 0.06708 ILS

متوسط سعر صرف السوق عند 9:48 UTC
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DOP إلى ILS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 DOP → 0 ILS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.066188.6191.43871.664870.964518.2263
1GBP1.1527411.22895102.1561.658471.919181.1118221.0104
1USD0.9380.813703183.12451.34951.561650.9047517.0962
1INR0.01128430.009788960.012030110.01623470.01878680.01088430.20567

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو دومنيكاني إلى شيكل إسرائيلي جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار DOP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ILS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل DOP الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Dominican peso

DOP إلى USD

DOP إلى EUR

DOP إلى GBP

DOP إلى INR

DOP إلى JPY

DOP إلى RUB

DOP إلى AUD

DOP إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البيزو الدومينيكي / Israeli New Sheqel
1 DOP0.06708 ILS
5 DOP0.33539 ILS
10 DOP0.67078 ILS
20 DOP1.34157 ILS
50 DOP3.35392 ILS
100 DOP6.70785 ILS
250 DOP16.76963 ILS
500 DOP33.53925 ILS
1000 DOP67.07850 ILS
2000 DOP134.15700 ILS
5000 DOP335.39250 ILS
10000 DOP670.78500 ILS
معدلات التحويل Israeli New Sheqel / البيزو الدومينيكي
1 ILS14.90790 DOP
5 ILS74.53950 DOP
10 ILS149.07900 DOP
20 ILS298.15800 DOP
50 ILS745.39500 DOP
100 ILS1490.79000 DOP
250 ILS3726.97500 DOP
500 ILS7453.95000 DOP
1000 ILS14907.90000 DOP
2000 ILS29815.80000 DOP
5000 ILS74539.50000 DOP
10000 ILS149079.00000 DOP