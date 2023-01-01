بيزو دومنيكاني إلى روبية هندية

تحويل DOP إلى INR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ dop
١٬٤٦٣٫٩٧ inr

1.00000 DOP = 1.46397 INR

متوسط سعر صرف السوق عند 9:49 UTC
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DOP إلى INR مخطط التحويل

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Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066288.63481.438731.664510.964618.2188
1GBP1.1528711.2292102.1851.658681.918981.1120621.0041
1USD0.93790.813537183.13151.34941.561160.9047517.0876
1INR0.01128220.009786150.012029110.01623210.01877940.01088340.205549

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو دومنيكاني إلى روبية هندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار DOP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و INR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل DOP الحالي إلى INR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Dominican peso

DOP إلى USD

DOP إلى EUR

DOP إلى GBP

DOP إلى INR

DOP إلى JPY

DOP إلى RUB

DOP إلى AUD

DOP إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البيزو الدومينيكي / الروبية الهندية
1 DOP1.46397 INR
5 DOP7.31985 INR
10 DOP14.63970 INR
20 DOP29.27940 INR
50 DOP73.19850 INR
100 DOP146.39700 INR
250 DOP365.99250 INR
500 DOP731.98500 INR
1000 DOP1463.97000 INR
2000 DOP2927.94000 INR
5000 DOP7319.85000 INR
10000 DOP14639.70000 INR
معدلات التحويل الروبية الهندية / البيزو الدومينيكي
1 INR0.68307 DOP
5 INR3.41537 DOP
10 INR6.83074 DOP
20 INR13.66148 DOP
50 INR34.15370 DOP
100 INR68.30740 DOP
250 INR170.76850 DOP
500 INR341.53700 DOP
1000 INR683.07400 DOP
2000 INR1366.14800 DOP
5000 INR3415.37000 DOP
10000 INR6830.74000 DOP