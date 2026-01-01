100 بيزو دومنيكاني إلى روبية هندية

حوّل DOP إلى INR بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
$1 DOP = 1.632 INR

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    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من DOP إلى INR،

يستخدم مخططنا التفاعلي من DOP إلى INR متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من DOP إلى INR اليوم

DOPINR
1 DOP1.63 INR
5 DOP8.16 INR
10 DOP16.32 INR
20 DOP32.64 INR
50 DOP81.60 INR
100 DOP163.19 INR
250 DOP407.98 INR
500 DOP815.97 INR
1000 DOP1,631.93 INR
2000 DOP3,263.86 INR
5000 DOP8,159.65 INR
10000 DOP16,319.30 INR
INRDOP
1 INR0.61 DOP
5 INR3.06 DOP
10 INR6.13 DOP
20 INR12.26 DOP
50 INR30.64 DOP
100 INR61.28 DOP
250 INR153.19 DOP
300 INR183.83 DOP
500 INR306.39 DOP
600 INR367.66 DOP
1000 INR612.77 DOP
2000 INR1,225.55 DOP
5000 INR3,063.87 DOP
10000 INR6,127.73 DOP
25000 INR15,319.33 DOP
50000 INR30,638.65 DOP
100000 INR61,277.30 DOP
1000000 INR612,773 DOP
1000000000 INR612,773,000 DOP

الأسئلة الشائعة