بيزو دومنيكاني إلى روبل روسي

تحويل DOP إلى RUB بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ dop
١٬٦٩٢٫٥٢ rub

1.00000 DOP = 1.69252 RUB

متوسط سعر صرف السوق عند 9:55 UTC
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DOP إلى RUB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 DOP → 0 RUB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8671.065488.52081.437971.662740.964918.2048
1GBP1.153411.2289102.1051.658651.917911.1129220.9986
1USD0.93860.813736183.08691.34971.560670.905717.0873
1INR0.01129680.009793790.012035610.01624440.01878360.01090060.205656

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو دومنيكاني إلى روبل روسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار DOP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RUB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل DOP الحالي إلى RUB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Dominican peso

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البيزو الدومينيكي / الروبل الروسي
1 DOP1.69252 RUB
5 DOP8.46260 RUB
10 DOP16.92520 RUB
20 DOP33.85040 RUB
50 DOP84.62600 RUB
100 DOP169.25200 RUB
250 DOP423.13000 RUB
500 DOP846.26000 RUB
1000 DOP1692.52000 RUB
2000 DOP3385.04000 RUB
5000 DOP8462.60000 RUB
10000 DOP16925.20000 RUB
معدلات التحويل الروبل الروسي / البيزو الدومينيكي
1 RUB0.59083 DOP
5 RUB2.95417 DOP
10 RUB5.90833 DOP
20 RUB11.81666 DOP
50 RUB29.54165 DOP
100 RUB59.08330 DOP
250 RUB147.70825 DOP
500 RUB295.41650 DOP
1000 RUB590.83300 DOP
2000 RUB1181.66600 DOP
5000 RUB2954.16500 DOP
10000 RUB5908.33000 DOP