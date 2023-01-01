بيزو دومنيكاني إلى دولار أسترالي

تحويل DOP إلى AUD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ dop
٢٧٫٥٠ aud

1.00000 DOP = 0.02750 AUD

متوسط سعر صرف السوق عند 9:44 UTC
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DOP إلى AUD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 DOP → 0 AUD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866951.06688.6151.43831.664450.964818.2218
1GBP1.1534711.22955102.2111.658971.919821.1128721.0174
1USD0.93810.813306183.12851.349251.56140.905117.0936
1INR0.01128480.009783720.012029610.01623090.0187830.0108880.205629

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو دومنيكاني إلى دولار أسترالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار DOP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AUD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل DOP الحالي إلى AUD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Dominican peso

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البيزو الدومينيكي / دولار أسترالي
1 DOP0.02750 AUD
5 DOP0.13748 AUD
10 DOP0.27497 AUD
20 DOP0.54993 AUD
50 DOP1.37484 AUD
100 DOP2.74967 AUD
250 DOP6.87418 AUD
500 DOP13.74835 AUD
1000 DOP27.49670 AUD
2000 DOP54.99340 AUD
5000 DOP137.48350 AUD
10000 DOP274.96700 AUD
معدلات التحويل دولار أسترالي / البيزو الدومينيكي
1 AUD36.36800 DOP
5 AUD181.84000 DOP
10 AUD363.68000 DOP
20 AUD727.36000 DOP
50 AUD1818.40000 DOP
100 AUD3636.80000 DOP
250 AUD9092.00000 DOP
500 AUD18184.00000 DOP
1000 AUD36368.00000 DOP
2000 AUD72736.00000 DOP
5000 AUD181840.00000 DOP
10000 AUD363680.00000 DOP