بيزو دومنيكاني إلى يورو

تحويل DOP إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي

1000 dop
16.52 eur

1.00000 DOP = 0.01652 EUR

متوسط سعر صرف السوق عند 9:48 UTC
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DOP إلى EUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 DOP → 0 EUR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867451.065888.59691.438351.664790.9647518.2195
1GBP1.152811.22875102.1421.658261.919321.1121721.0051
1USD0.938250.813835183.12711.349551.562010.9048517.0947
1INR0.01128710.009790250.012029810.01623480.01879060.01088510.205645

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو دومنيكاني إلى يورو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار DOP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل DOP الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Dominican peso

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DOP إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البيزو الدومينيكي / اليورو
1 DOP0.01652 EUR
5 DOP0.08262 EUR
10 DOP0.16523 EUR
20 DOP0.33046 EUR
50 DOP0.82615 EUR
100 DOP1.65231 EUR
250 DOP4.13077 EUR
500 DOP8.26155 EUR
1000 DOP16.52310 EUR
2000 DOP33.04620 EUR
5000 DOP82.61550 EUR
10000 DOP165.23100 EUR
معدلات التحويل اليورو / البيزو الدومينيكي
1 EUR60.52150 DOP
5 EUR302.60750 DOP
10 EUR605.21500 DOP
20 EUR1210.43000 DOP
50 EUR3026.07500 DOP
100 EUR6052.15000 DOP
250 EUR15130.37500 DOP
500 EUR30260.75000 DOP
1000 EUR60521.50000 DOP
2000 EUR121043.00000 DOP
5000 EUR302607.50000 DOP
10000 EUR605215.00000 DOP