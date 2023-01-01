بيزو دومنيكاني إلى دولار أمريكي

تحويل DOP إلى USD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ dop
١٧٫٦١ usd

1.00000 DOP = 0.01761 USD

متوسط سعر صرف السوق عند 2:59 UTC
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DOP إلى USD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 DOP → 0 USD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8671.0652588.49881.438141.663020.965618.2026
1GBP1.153411.22865102.0741.658741.918121.1137320.9947
1USD0.93870.813901183.0781.350051.561160.906417.0876
1INR0.01129960.009796830.012036910.01625040.01879150.01091020.205681

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو دومنيكاني إلى دولار أمريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار DOP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و USD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل DOP الحالي إلى USD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Dominican peso

DOP إلى USD

DOP إلى EUR

DOP إلى GBP

DOP إلى INR

DOP إلى JPY

DOP إلى RUB

DOP إلى AUD

DOP إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل البيزو الدومينيكي / دولار أمريكي
1 DOP0.01761 USD
5 DOP0.08805 USD
10 DOP0.17610 USD
20 DOP0.35221 USD
50 DOP0.88051 USD
100 DOP1.76103 USD
250 DOP4.40257 USD
500 DOP8.80515 USD
1000 DOP17.61030 USD
2000 DOP35.22060 USD
5000 DOP88.05150 USD
10000 DOP176.10300 USD
معدلات التحويل دولار أمريكي / البيزو الدومينيكي
1 USD56.78500 DOP
5 USD283.92500 DOP
10 USD567.85000 DOP
20 USD1135.70000 DOP
50 USD2839.25000 DOP
100 USD5678.50000 DOP
250 USD14196.25000 DOP
500 USD28392.50000 DOP
1000 USD56785.00000 DOP
2000 USD113570.00000 DOP
5000 USD283925.00000 DOP
10000 USD567850.00000 DOP