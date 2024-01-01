Dominik pesosundan ABD dolarına

Reel döviz kuru ile DOP → USD çevirin

1.000 dop
16,90 usd

1,000 DOP = 0,01690 USD

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Dominik pesosundan ABD dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak DOP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak USD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut DOP → USD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Dominik pesosu için en iyi döviz çiftleri

DOP → USD

DOP → EUR

DOP → GBP

DOP → INR

DOP → JPY

DOP → RUB

DOP → AUD

DOP → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Dominik Pesosu / ABD Doları
1 DOP0,01690 USD
5 DOP0,08449 USD
10 DOP0,16899 USD
20 DOP0,33797 USD
50 DOP0,84493 USD
100 DOP1,68986 USD
250 DOP4,22465 USD
500 DOP8,44930 USD
1000 DOP16,89860 USD
2000 DOP33,79720 USD
5000 DOP84,49300 USD
10000 DOP168,98600 USD
Çevrim kurları ABD Doları / Dominik Pesosu
1 USD59,17650 DOP
5 USD295,88250 DOP
10 USD591,76500 DOP
20 USD1.183,53000 DOP
50 USD2.958,82500 DOP
100 USD5.917,65000 DOP
250 USD14.794,12500 DOP
500 USD29.588,25000 DOP
1000 USD59.176,50000 DOP
2000 USD118.353,00000 DOP
5000 USD295.882,50000 DOP
10000 USD591.765,00000 DOP