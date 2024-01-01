Доминиканские песо в доллары США

Сконвертируйте DOP в USD по реальному обменному курсу

$1,000 DOP = $0,01661 USD

Среднерыночный курс в 21:58
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График изменения обменного курса DOP к USD

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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USD
1 DOP в USDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,01660,0168
Низкий0,01660,0166
В среднем0,01660,0167
Изменение-0.17%-0.83%
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Соотношение 1 DOP к USD

За последние 30 дней максимальный курс DOP к USD составил 0,0166, а минимальный — 0,0166. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0166. Изменение курса DOP к USD в процентном соотношении составило -0.17.

За последние 90 дней максимальный курс DOP к USD составил 0,0168, а минимальный — 0,0166. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0167. Изменение курса DOP к USD в процентном соотношении составило -0.83.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из доминиканских песо в доллары США

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите DOP из выпадающего списка для исходной валюты и USD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из DOP в USD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для доминиканское песо

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Доминиканский песо / Доллар США
1 DOP0,01661 USD
5 DOP0,08304 USD
10 DOP0,16608 USD
20 DOP0,33216 USD
50 DOP0,83040 USD
100 DOP1,66080 USD
250 DOP4,15200 USD
500 DOP8,30400 USD
1000 DOP16,60800 USD
2000 DOP33,21600 USD
5000 DOP83,04000 USD
10000 DOP166,08000 USD
Обменные курсы Доллар США / Доминиканский песо
1 USD60,21200 DOP
5 USD301,06000 DOP
10 USD602,12000 DOP
20 USD1 204,24000 DOP
50 USD3 010,60000 DOP
100 USD6 021,20000 DOP
250 USD15 053,00000 DOP
500 USD30 106,00000 DOP
1000 USD60 212,00000 DOP
2000 USD120 424,00000 DOP
5000 USD301 060,00000 DOP
10000 USD602 120,00000 DOP