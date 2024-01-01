Доминиканские песо в евро

Сконвертируйте DOP в EUR по реальному обменному курсу

$1,000 DOP = €0,01549 EUR

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса DOP к EUR

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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EUR
1 DOP в EURПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,01550,0155
Низкий0,01520,0149
В среднем0,01530,0152
Изменение1.83%0.96%
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Соотношение 1 DOP к EUR

За последние 30 дней максимальный курс DOP к EUR составил 0,0155, а минимальный — 0,0152. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0153. Изменение курса DOP к EUR в процентном соотношении составило 1.83.

За последние 90 дней максимальный курс DOP к EUR составил 0,0155, а минимальный — 0,0149. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0152. Изменение курса DOP к EUR в процентном соотношении составило 0.96.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из доминиканских песо в евро

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите DOP из выпадающего списка для исходной валюты и EUR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из DOP в EUR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для доминиканское песо

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Доминиканский песо / Евро
1 DOP0,01549 EUR
5 DOP0,07747 EUR
10 DOP0,15494 EUR
20 DOP0,30988 EUR
50 DOP0,77470 EUR
100 DOP1,54940 EUR
250 DOP3,87350 EUR
500 DOP7,74700 EUR
1000 DOP15,49400 EUR
2000 DOP30,98800 EUR
5000 DOP77,47000 EUR
10000 DOP154,94000 EUR
Обменные курсы Евро / Доминиканский песо
1 EUR64,54120 DOP
5 EUR322,70600 DOP
10 EUR645,41200 DOP
20 EUR1 290,82400 DOP
50 EUR3 227,06000 DOP
100 EUR6 454,12000 DOP
250 EUR16 135,30000 DOP
500 EUR32 270,60000 DOP
1000 EUR64 541,20000 DOP
2000 EUR129 082,40000 DOP
5000 EUR322 706,00000 DOP
10000 EUR645 412,00000 DOP