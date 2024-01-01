Dominik pesosundan Güney Afrika randına

Reel döviz kuru ile DOP → ZAR çevirin

1.000 dop
318,74 zar

1,000 DOP = 0,3187 ZAR

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Dominik pesosundan Güney Afrika randına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak DOP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ZAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut DOP → ZAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Dominik pesosu için en iyi döviz çiftleri

DOP → USD

DOP → EUR

DOP → GBP

DOP → INR

DOP → JPY

DOP → RUB

DOP → AUD

DOP → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Dominik Pesosu / Güney Afrika Randı
1 DOP0,31874 ZAR
5 DOP1,59370 ZAR
10 DOP3,18740 ZAR
20 DOP6,37480 ZAR
50 DOP15,93700 ZAR
100 DOP31,87400 ZAR
250 DOP79,68500 ZAR
500 DOP159,37000 ZAR
1000 DOP318,74000 ZAR
2000 DOP637,48000 ZAR
5000 DOP1.593,70000 ZAR
10000 DOP3.187,40000 ZAR
Çevrim kurları Güney Afrika Randı / Dominik Pesosu
1 ZAR3,13736 DOP
5 ZAR15,68680 DOP
10 ZAR31,37360 DOP
20 ZAR62,74720 DOP
50 ZAR156,86800 DOP
100 ZAR313,73600 DOP
250 ZAR784,34000 DOP
500 ZAR1.568,68000 DOP
1000 ZAR3.137,36000 DOP
2000 ZAR6.274,72000 DOP
5000 ZAR15.686,80000 DOP
10000 ZAR31.373,60000 DOP