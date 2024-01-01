Доминиканские песо в новые израильские шекели

Сконвертируйте DOP в ILS по реальному обменному курсу

$1,000 DOP = ₪0,06228 ILS

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса DOP к ILS

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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ILS
1 DOP в ILSПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,06320,0634
Низкий0,06170,0609
В среднем0,06240,0622
Изменение-0.35%-0.37%
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Соотношение 1 DOP к ILS

За последние 30 дней максимальный курс DOP к ILS составил 0,0632, а минимальный — 0,0617. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0624. Изменение курса DOP к ILS в процентном соотношении составило -0.35.

За последние 90 дней максимальный курс DOP к ILS составил 0,0634, а минимальный — 0,0609. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0622. Изменение курса DOP к ILS в процентном соотношении составило -0.37.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из доминиканских песо в новые израильские шекели

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите DOP из выпадающего списка для исходной валюты и ILS из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из DOP в ILS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для доминиканское песо

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Доминиканский песо / Израильский новый шекель
1 DOP0,06228 ILS
5 DOP0,31141 ILS
10 DOP0,62282 ILS
20 DOP1,24565 ILS
50 DOP3,11412 ILS
100 DOP6,22824 ILS
250 DOP15,57060 ILS
500 DOP31,14120 ILS
1000 DOP62,28240 ILS
2000 DOP124,56480 ILS
5000 DOP311,41200 ILS
10000 DOP622,82400 ILS
Обменные курсы Израильский новый шекель / Доминиканский песо
1 ILS16,05590 DOP
5 ILS80,27950 DOP
10 ILS160,55900 DOP
20 ILS321,11800 DOP
50 ILS802,79500 DOP
100 ILS1 605,59000 DOP
250 ILS4 013,97500 DOP
500 ILS8 027,95000 DOP
1000 ILS16 055,90000 DOP
2000 ILS32 111,80000 DOP
5000 ILS80 279,50000 DOP
10000 ILS160 559,00000 DOP