История обменного курса доминиканское песо–новые израильские шекели

Обменный курс доминиканских песо/новые израильские шекели сейчас составляет 0,062, отражая изменение в размере 0.029% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость доминиканских песо оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.139% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс доминиканское песо/новые израильские шекели колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 0,063, и минимумом, равным 0,060, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 07-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 3.104%.