История обменного курса израильский новый шекель–доминиканские песо

Обменный курс израильский новый шекель/доминиканские песо сейчас составляет 16,235, отражая изменение в размере -0.095% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость израильский новый шекель оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.374% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс израильский новый шекель/доминиканские песо колебался между максимумом, который 14-07-2024 дошел до 16,460, и минимумом, равным 16,103, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 12-07-2024, представляя собой 0.886% увеличение стоимости.