سجل أسعار الصرف من ورقة إسرائيلية جديدة إلى إلى البيزو الدومينيكي

يبلغ سعر صرف ورقة إسرائيلية جديدة إلى إلى البيزو الدومينيكي حاليًا 19.7323 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.591% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة ورقة إسرائيلية جديدة مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.771% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف ورقة إسرائيلية جديدة إلى إلى البيزو الدومينيكي بين أعلى مستوى 19.8094 في 16-08-2026 وأدنى مستوى 19.4882 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 18-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.753%.