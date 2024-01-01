100 израильских новых шекелей в доминиканские песо

Сконвертируйте ILS в DOP по реальному обменному курсу

100 ils
1 623,48 dop

₪1,000 ILS = $16,23 DOP

Среднерыночный курс в 14:23
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

Loading

1 ILS в DOPПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий16,434616,4346
Низкий15,644215,4102
В среднем15,961315,8653
Изменить2.38%3.64%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 ILS к DOP

За последние 30 дней максимальный курс ILS к DOP составил 16,4346, а минимальный — 15,6442. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 15,9613. Изменение курса ILS к DOP в процентном соотношении составило 2.38.

За последние 90 дней максимальный курс ILS к DOP составил 16,4346, а минимальный — 15,4102. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 15,8653. Изменение курса ILS к DOP в процентном соотношении составило 3.64.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08991,1541,4941,6270,96819,46
1 GBP1,18711,292108,1821,7731,9311,14923,095
1 USD0,9180,774183,7161,3721,4940,88917,872
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,213

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из новых израильских шекелей в доминиканские песо

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ILS из выпадающего списка для исходной валюты и DOP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ILS в DOP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для израильских новых шекелей

ILS в USD

ILS в EUR

ILS в GBP

ILS в INR

ILS в JPY

ILS в RUB

ILS в AUD

ILS в ZAR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Израильский новый шекель / Доминиканский песо
1 ILS16,23480 DOP
5 ILS81,17400 DOP
10 ILS162,34800 DOP
20 ILS324,69600 DOP
50 ILS811,74000 DOP
100 ILS1 623,48000 DOP
250 ILS4 058,70000 DOP
500 ILS8 117,40000 DOP
1000 ILS16 234,80000 DOP
2000 ILS32 469,60000 DOP
5000 ILS81 174,00000 DOP
10000 ILS162 348,00000 DOP
Обменные курсы Доминиканский песо / Израильский новый шекель
1 DOP0,06160 ILS
5 DOP0,30798 ILS
10 DOP0,61596 ILS
20 DOP1,23192 ILS
50 DOP3,07980 ILS
100 DOP6,15960 ILS
250 DOP15,39900 ILS
500 DOP30,79800 ILS
1000 DOP61,59600 ILS
2000 DOP123,19200 ILS
5000 DOP307,98000 ILS
10000 DOP615,96000 ILS