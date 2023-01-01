دولار بروني إلى ريال برازيلي

تحويل BND إلى BRL بسعر الصرف الحقيقي

1000 bnd
3569.35 brl

1.00000 BND = 3.56935 BRL

متوسط سعر صرف السوق عند 5:43 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

BND إلى BRL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BND → 0 BRL
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863251.0634588.36421.434651.659180.9571518.208
1GBP1.1584111.2319102.3611.661891.921991.1087721.0921
1USD0.940350.811754183.0921.349051.560180.917.1216
1INR0.01131680.009769340.012034910.01623560.01877660.01083140.206056

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار بروني إلى ريال برازيلي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BND في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BRL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BND الحالي إلى BRL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار بروني

BND إلى USD

BND إلى EUR

BND إلى CAD

BND إلى NZD

BND إلى ZAR

BND إلى SGD

BND إلى AUD

BND إلى GBP

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل دولار بروني / الريال البرازيلي
1 BND3.56935 BRL
5 BND17.84675 BRL
10 BND35.69350 BRL
20 BND71.38700 BRL
50 BND178.46750 BRL
100 BND356.93500 BRL
250 BND892.33750 BRL
500 BND1784.67500 BRL
1000 BND3569.35000 BRL
2000 BND7138.70000 BRL
5000 BND17846.75000 BRL
10000 BND35693.50000 BRL
معدلات التحويل الريال البرازيلي / دولار بروني
1 BRL0.28016 BND
5 BRL1.40081 BND
10 BRL2.80163 BND
20 BRL5.60326 BND
50 BRL14.00815 BND
100 BRL28.01630 BND
250 BRL70.04075 BND
500 BRL140.08150 BND
1000 BRL280.16300 BND
2000 BRL560.32600 BND
5000 BRL1400.81500 BND
10000 BRL2801.63000 BND