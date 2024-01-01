دولار ترينيداد وتوباغو إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

تحويل TTD إلى CVE بسعر الصرف الحقيقي

1,000 ttd
14,684 cve

TT$1.000 TTD = Esc14.68 CVE

Mid-market exchange rate at 02:00
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TTD إلى CVE مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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CVE

أعلى العملات

 USDCADINRGBPZARAUDEURSGD
1 USD11.34583.9390.75517.7291.4710.8951.303
1 CAD0.744162.4110.56113.1821.0940.6650.969
1 INR0.0120.01610.0090.2110.0180.0110.016
1 GBP1.3251.782111.224123.4921.9491.1861.726

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار ترينيداد وتوباغو إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TTD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CVE في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TTD الحالي إلى CVE وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار ترينيداد وتوباغو / اسكودو الرأس الأخضر
1 TTD١٤٫٦٨٤٠٠ CVE
5 TTD٧٣٫٤٢٠٠٠ CVE
10 TTD١٤٦٫٨٤٠٠٠ CVE
20 TTD٢٩٣٫٦٨٠٠٠ CVE
50 TTD٧٣٤٫٢٠٠٠٠ CVE
100 TTD١٬٤٦٨٫٤٠٠٠٠ CVE
250 TTD٣٬٦٧١٫٠٠٠٠٠ CVE
500 TTD٧٬٣٤٢٫٠٠٠٠٠ CVE
1000 TTD١٤٬٦٨٤٫٠٠٠٠٠ CVE
2000 TTD٢٩٬٣٦٨٫٠٠٠٠٠ CVE
5000 TTD٧٣٬٤٢٠٫٠٠٠٠٠ CVE
10000 TTD١٤٦٬٨٤٠٫٠٠٠٠٠ CVE
معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / دولار ترينيداد وتوباغو
1 CVE٠٫٠٦٨١٠ TTD
5 CVE٠٫٣٤٠٥١ TTD
10 CVE٠٫٦٨١٠١ TTD
20 CVE١٫٣٦٢٠٣ TTD
50 CVE٣٫٤٠٥٠٧ TTD
100 CVE٦٫٨١٠١٤ TTD
250 CVE١٧٫٠٢٥٣٥ TTD
500 CVE٣٤٫٠٥٠٧٠ TTD
1000 CVE٦٨٫١٠١٤٠ TTD
2000 CVE١٣٦٫٢٠٢٨٠ TTD
5000 CVE٣٤٠٫٥٠٧٠٠ TTD
10000 CVE٦٨١٫٠١٤٠٠ TTD