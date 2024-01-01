100 روبية نيبالية إلى روبية موريشية

تحويل NPR إلى MUR بسعر الصرف الحقيقي

100 npr
34.35 mur

₨1.000 NPR = ₨0.3435 MUR

Mid-market exchange rate at 07:02
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NPR إلى MUR مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8481.11393.3431.5121.6540.94721.71
1 GBP1.17911.312110.0431.7831.951.11625.595
1 USD0.8990.762183.8781.3591.4870.85119.509
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.233

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية نيبالية إلى روبية موريشية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NPR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NPR الحالي إلى MUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Nepalese rupees

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Nepalese Rupee / Mauritian Rupee
1 NPR٠٫٣٤٣٥٥ MUR
5 NPR١٫٧١٧٧٣ MUR
10 NPR٣٫٤٣٥٤٥ MUR
20 NPR٦٫٨٧٠٩٠ MUR
50 NPR١٧٫١٧٧٢٥ MUR
100 NPR٣٤٫٣٥٤٥٠ MUR
250 NPR٨٥٫٨٨٦٢٥ MUR
500 NPR١٧١٫٧٧٢٥٠ MUR
1000 NPR٣٤٣٫٥٤٥٠٠ MUR
2000 NPR٦٨٧٫٠٩٠٠٠ MUR
5000 NPR١٬٧١٧٫٧٢٥٠٠ MUR
10000 NPR٣٬٤٣٥٫٤٥٠٠٠ MUR
معدلات التحويل Mauritian Rupee / Nepalese Rupee
1 MUR٢٫٩١٠٨٣ NPR
5 MUR١٤٫٥٥٤١٥ NPR
10 MUR٢٩٫١٠٨٣٠ NPR
20 MUR٥٨٫٢١٦٦٠ NPR
50 MUR١٤٥٫٥٤١٥٠ NPR
100 MUR٢٩١٫٠٨٣٠٠ NPR
250 MUR٧٢٧٫٧٠٧٥٠ NPR
500 MUR١٬٤٥٥٫٤١٥٠٠ NPR
1000 MUR٢٬٩١٠٫٨٣٠٠٠ NPR
2000 MUR٥٬٨٢١٫٦٦٠٠٠ NPR
5000 MUR١٤٬٥٥٤٫١٥٠٠٠ NPR
10000 MUR٢٩٬١٠٨٫٣٠٠٠٠ NPR