ألف روبية موريشية إلى روبية نيبالية

تحويل MUR إلى NPR بسعر الصرف الحقيقي

1,000 mur
2,862.30 npr

1.00000 MUR = 2.86230 NPR

Mid-market exchange rate at 15:28
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أعلى العملات

 USDGBPEURAUDZARCADSGDINR
1 USD10.7902950.92261.5324519.11181.3561.344182.8394
1 GBP1.2653511.167471.9390924.18311.715811.70076104.821
1 EUR1.083950.85655511.661120.71621.469841.4569489.7938
1 AUD0.652550.5157070.602011112.47140.8848580.87709254.0569

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى روبية نيبالية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NPR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى NPR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupees

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MUR إلى EUR

MUR إلى AUD

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MUR إلى INR

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / Nepalese Rupee
1 MUR2.86230 NPR
5 MUR14.31150 NPR
10 MUR28.62300 NPR
20 MUR57.24600 NPR
50 MUR143.11500 NPR
100 MUR286.23000 NPR
250 MUR715.57500 NPR
500 MUR1431.15000 NPR
1000 MUR2862.30000 NPR
2000 MUR5724.60000 NPR
5000 MUR14311.50000 NPR
10000 MUR28623.00000 NPR
معدلات التحويل Nepalese Rupee / Mauritian Rupee
1 NPR0.34937 MUR
5 NPR1.74684 MUR
10 NPR3.49369 MUR
20 NPR6.98738 MUR
50 NPR17.46845 MUR
100 NPR34.93690 MUR
250 NPR87.34225 MUR
500 NPR174.68450 MUR
1000 NPR349.36900 MUR
2000 NPR698.73800 MUR
5000 NPR1746.84500 MUR
10000 NPR3493.69000 MUR