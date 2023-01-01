روبية نيبالية إلى شلن كيني

تحويل NPR إلى KES بسعر الصرف الحقيقي

1000 npr
1109 kes

1.00000 NPR = 1.10869 KES

متوسط سعر صرف السوق عند 12:56 UTC
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NPR إلى KES مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NPR → 0 KES
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867451.065588.30811.43641.663540.964518.3618
1GBP1.152811.22835101.8051.655941.91781.1118821.1682
1USD0.938550.8141182.87951.34811.561280.9051517.233
1INR0.0113240.00982270.012065710.01626580.0188380.01092130.207928

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية نيبالية إلى شلن كيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NPR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KES في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NPR الحالي إلى KES وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Nepalese rupee

NPR إلى USD

NPR إلى EUR

NPR إلى GBP

NPR إلى INR

NPR إلى JPY

NPR إلى RUB

NPR إلى AUD

NPR إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل Nepalese Rupee / شلن كيني
1 NPR1.10869 KES
5 NPR5.54345 KES
10 NPR11.08690 KES
20 NPR22.17380 KES
50 NPR55.43450 KES
100 NPR110.86900 KES
250 NPR277.17250 KES
500 NPR554.34500 KES
1000 NPR1108.69000 KES
2000 NPR2217.38000 KES
5000 NPR5543.45000 KES
10000 NPR11086.90000 KES
معدلات التحويل شلن كيني / Nepalese Rupee
1 KES0.90197 NPR
5 KES4.50983 NPR
10 KES9.01967 NPR
20 KES18.03934 NPR
50 KES45.09835 NPR
100 KES90.19670 NPR
250 KES225.49175 NPR
500 KES450.98350 NPR
1000 KES901.96700 NPR
2000 KES1803.93400 NPR
5000 KES4509.83500 NPR
10000 KES9019.67000 NPR