20 روبية نيبالية إلى شلن كيني

تحويل NPR إلى KES بسعر الصرف الحقيقي

20 npr
19 kes

₨1.000 NPR = Ksh0.9604 KES

Mid-market exchange rate at 06:51
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NPR إلى KES مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8481.11393.3411.5121.6540.94721.704
1 GBP1.17911.313110.0811.7831.9511.11625.596
1 USD0.8990.762183.8681.3591.4860.85119.501
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.233

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

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كيفية تحويل روبية نيبالية إلى شلن كيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NPR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KES في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NPR الحالي إلى KES وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Nepalese rupees

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Nepalese Rupee / شلن كيني
1 NPR٠٫٩٦٠٤٥ KES
5 NPR٤٫٨٠٢٢٤ KES
10 NPR٩٫٦٠٤٤٨ KES
20 NPR١٩٫٢٠٨٩٦ KES
50 NPR٤٨٫٠٢٢٤٠ KES
100 NPR٩٦٫٠٤٤٨٠ KES
250 NPR٢٤٠٫١١٢٠٠ KES
500 NPR٤٨٠٫٢٢٤٠٠ KES
1000 NPR٩٦٠٫٤٤٨٠٠ KES
2000 NPR١٬٩٢٠٫٨٩٦٠٠ KES
5000 NPR٤٬٨٠٢٫٢٤٠٠٠ KES
10000 NPR٩٬٦٠٤٫٤٨٠٠٠ KES
معدلات التحويل شلن كيني / Nepalese Rupee
1 KES١٫٠٤١١٨ NPR
5 KES٥٫٢٠٥٩٠ NPR
10 KES١٠٫٤١١٨٠ NPR
20 KES٢٠٫٨٢٣٦٠ NPR
50 KES٥٢٫٠٥٩٠٠ NPR
100 KES١٠٤٫١١٨٠٠ NPR
250 KES٢٦٠٫٢٩٥٠٠ NPR
500 KES٥٢٠٫٥٩٠٠٠ NPR
1000 KES١٬٠٤١٫١٨٠٠٠ NPR
2000 KES٢٬٠٨٢٫٣٦٠٠٠ NPR
5000 KES٥٬٢٠٥٫٩٠٠٠٠ NPR
10000 KES١٠٬٤١١٫٨٠٠٠٠ NPR