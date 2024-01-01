Nepal rupisinden Kenya şilinine

Reel döviz kuru ile NPR → KES çevirin

1.000 npr
1.125 kes

1.00000 NPR = 1.12518 KES

15:23 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855681.0763589.36071.45271.652110.94790518.376
1 GBP1.1686611.25795104.4381.697791.930851.1077821.4764
1 USD0.929050.794944183.0221.349651.534920.8806517.0725
1 INR0.01119060.00957510.01204510.01625650.01848810.01060740.205638

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Nepal rupisinden Kenya şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NPR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KES seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NPR → KES kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Nepal rupisi için en iyi döviz çiftleri

NPR → USD

NPR → EUR

NPR → GBP

NPR → INR

NPR → JPY

NPR → RUB

NPR → AUD

NPR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Nepal Rupisi / Kenya Şilini
1 NPR1.12518 KES
5 NPR5.62590 KES
10 NPR11.25180 KES
20 NPR22.50360 KES
50 NPR56.25900 KES
100 NPR112.51800 KES
250 NPR281.29500 KES
500 NPR562.59000 KES
1000 NPR1125.18000 KES
2000 NPR2250.36000 KES
5000 NPR5625.90000 KES
10000 NPR11251.80000 KES
Çevrim kurları Kenya Şilini / Nepal Rupisi
1 KES0.88875 NPR
5 KES4.44374 NPR
10 KES8.88749 NPR
20 KES17.77498 NPR
50 KES44.43745 NPR
100 KES88.87490 NPR
250 KES222.18725 NPR
500 KES444.37450 NPR
1000 KES888.74900 NPR
2000 KES1777.49800 NPR
5000 KES4443.74500 NPR
10000 KES8887.49000 NPR