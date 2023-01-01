500 Nepal rupisinden Kenya şilinine

Reel döviz kuru ile NPR → KES çevirin

500 npr
558 kes

1.00000 NPR = 1.11538 KES

13:30 UTC'deki reel piyasa kuru
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NPR → KES çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 NPR → 0 KES
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Nepal rupisinden Kenya şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NPR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KES seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NPR → KES kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Nepal rupisi

NPR → USD

NPR → EUR

NPR → GBP

NPR → INR

NPR → JPY

NPR → RUB

NPR → AUD

NPR → ZAR

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plane
Çevrim kurları Nepal Rupisi / Kenya Şilini
1 NPR1.11538 KES
5 NPR5.57690 KES
10 NPR11.15380 KES
20 NPR22.30760 KES
50 NPR55.76900 KES
100 NPR111.53800 KES
250 NPR278.84500 KES
500 NPR557.69000 KES
1000 NPR1115.38000 KES
2000 NPR2230.76000 KES
5000 NPR5576.90000 KES
10000 NPR11153.80000 KES
Çevrim kurları Kenya Şilini / Nepal Rupisi
1 KES0.89656 NPR
5 KES4.48280 NPR
10 KES8.96559 NPR
20 KES17.93118 NPR
50 KES44.82795 NPR
100 KES89.65590 NPR
250 KES224.13975 NPR
500 KES448.27950 NPR
1000 KES896.55900 NPR
2000 KES1793.11800 NPR
5000 KES4482.79500 NPR
10000 KES8965.59000 NPR