50 شلن كيني إلى روبية نيبالية

تحويل KES إلى NPR بسعر الصرف الحقيقي

٥٠ kes
٤٤٫٤٢ npr

1.00000 KES = 0.88832 NPR

متوسط سعر صرف السوق عند 03:31
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KES إلى NPR مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 KES → 0 NPR
Mid market rate

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ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 USDSGDNGNCADEURGBPAUDINR
1USD11.37275764.5651.371550.945550.8228421.5842883.16
1SGD0.7284651556.9590.9991260.688790.5994111.1540960.5791
1NGN0.001307930.0017954710.00179390.00123670.001076220.002072140.108768
1CAD0.7291021.00087557.44610.6893930.5999361.155160.6321

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن كيني إلى روبية نيبالية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KES في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NPR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KES الحالي إلى NPR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الشلن الكيني

KES إلى USD

KES إلى SGD

KES إلى NGN

KES إلى CAD

KES إلى EUR

KES إلى GBP

KES إلى AUD

KES إلى INR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل شلن كيني / Nepalese Rupee
1 KES0.88832 NPR
5 KES4.44159 NPR
10 KES8.88318 NPR
20 KES17.76636 NPR
50 KES44.41590 NPR
100 KES88.83180 NPR
250 KES222.07950 NPR
500 KES444.15900 NPR
1000 KES888.31800 NPR
2000 KES1776.63600 NPR
5000 KES4441.59000 NPR
10000 KES8883.18000 NPR
معدلات التحويل Nepalese Rupee / شلن كيني
1 NPR1.12572 KES
5 NPR5.62860 KES
10 NPR11.25720 KES
20 NPR22.51440 KES
50 NPR56.28600 KES
100 NPR112.57200 KES
250 NPR281.43000 KES
500 NPR562.86000 KES
1000 NPR1125.72000 KES
2000 NPR2251.44000 KES
5000 NPR5628.60000 KES
10000 NPR11257.20000 KES