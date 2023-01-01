دولار ناميبي إلى ريال عماني

تحويل NAD إلى OMR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ nad
٢٠٫٣٣٢ omr

1.00000 NAD = 0.02033 OMR

متوسط سعر صرف السوق عند 23:22 UTC
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NAD إلى OMR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NAD → 0 OMR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.065988.60511.436571.661960.9644518.3617
1GBP1.15311.229102.1631.656381.916271.1120121.1714
1USD0.93820.81367183.1271.347751.559210.9048517.2265
1INR0.0112860.009788270.012029810.01621310.0187570.01088520.207231

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار ناميبي إلى ريال عماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و OMR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NAD الحالي إلى OMR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار ناميبي

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Namibian Dollar / الريال العماني
1 NAD0.02033 OMR
5 NAD0.10166 OMR
10 NAD0.20332 OMR
20 NAD0.40664 OMR
50 NAD1.01659 OMR
100 NAD2.03319 OMR
250 NAD5.08298 OMR
500 NAD10.16595 OMR
1000 NAD20.33190 OMR
2000 NAD40.66380 OMR
5000 NAD101.65950 OMR
10000 NAD203.31900 OMR
معدلات التحويل الريال العماني / Namibian Dollar
1 OMR49.18380 NAD
5 OMR245.91900 NAD
10 OMR491.83800 NAD
20 OMR983.67600 NAD
50 OMR2459.19000 NAD
100 OMR4918.38000 NAD
250 OMR12295.95000 NAD
500 OMR24591.90000 NAD
1000 OMR49183.80000 NAD
2000 OMR98367.60000 NAD
5000 OMR245919.00000 NAD
10000 OMR491838.00000 NAD