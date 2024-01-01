Namibya dolarından Yemen riyaline

Reel döviz kuru ile NAD → OMR çevirin

1.000 nad
20,290 omr

1.00000 NAD = 0.02029 OMR

14:51 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8565151.077389.4211.453871.65230.9482518.4004
1 GBP1.1675211.25785104.4071.697531.929221.107121.4842
1 USD0.928250.795007183.00471.349551.533740.8802517.0801
1 INR0.01118310.009577860.012047510.01625870.01847780.01060480.205773

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Namibya dolarından Yemen riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak OMR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NAD → OMR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Namibya doları için en iyi döviz çiftleri

NAD → USD

NAD → EUR

NAD → GBP

NAD → INR

NAD → JPY

NAD → RUB

NAD → AUD

NAD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Namibya Doları / Umman Riyali
1 NAD0.02029 OMR
5 NAD0.10145 OMR
10 NAD0.20290 OMR
20 NAD0.40579 OMR
50 NAD1.01448 OMR
100 NAD2.02896 OMR
250 NAD5.07240 OMR
500 NAD10.14480 OMR
1000 NAD20.28960 OMR
2000 NAD40.57920 OMR
5000 NAD101.44800 OMR
10000 NAD202.89600 OMR
Çevrim kurları Umman Riyali / Namibya Doları
1 OMR49.28640 NAD
5 OMR246.43200 NAD
10 OMR492.86400 NAD
20 OMR985.72800 NAD
50 OMR2464.32000 NAD
100 OMR4928.64000 NAD
250 OMR12321.60000 NAD
500 OMR24643.20000 NAD
1000 OMR49286.40000 NAD
2000 OMR98572.80000 NAD
5000 OMR246432.00000 NAD
10000 OMR492864.00000 NAD