Намибийские доллары в оманские риалы

Сконвертируйте NAD в OMR по реальному обменному курсу

1000 nad
20.359 omr

1.00000 NAD = 0.02036 OMR

Среднерыночный курс в 0:35 UTC
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График изменения обменного курса NAD к OMR

1 мин. назад 1 NAD → 0 OMR
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86121.076189.18021.458651.676040.959218.552
1GBP1.1611711.24955103.5551.693771.946191.1137921.5422
1USD0.92930.800288182.87351.35551.557510.891417.24
1INR0.01121330.009656740.012066610.01635630.01879380.01075620.208028

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Как произвести расчет конвертации из намибийских долларов в оманские риалы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите NAD из выпадающего списка для исходной валюты и OMR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NAD в OMR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Обменные курсы Намибийский доллар / Оманский риал
1 NAD0.02036 OMR
5 NAD0.10179 OMR
10 NAD0.20359 OMR
20 NAD0.40718 OMR
50 NAD1.01794 OMR
100 NAD2.03588 OMR
250 NAD5.08970 OMR
500 NAD10.17940 OMR
1000 NAD20.35880 OMR
2000 NAD40.71760 OMR
5000 NAD101.79400 OMR
10000 NAD203.58800 OMR
Обменные курсы Оманский риал / Намибийский доллар
1 OMR49.11880 NAD
5 OMR245.59400 NAD
10 OMR491.18800 NAD
20 OMR982.37600 NAD
50 OMR2455.94000 NAD
100 OMR4911.88000 NAD
250 OMR12279.70000 NAD
500 OMR24559.40000 NAD
1000 OMR49118.80000 NAD
2000 OMR98237.60000 NAD
5000 OMR245594.00000 NAD
10000 OMR491188.00000 NAD