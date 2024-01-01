100 оманских риалов в намибийские доллары

Сконвертируйте OMR в NAD по реальному обменному курсу

ر.ع.1,000 OMR = $45,67 NAD

Среднерыночный курс в 21:59
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса OMR к NAD

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

NAD
1 OMR в NADПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий46,216047,3982
Низкий44,946244,4233
В среднем45,697945,8222
Изменение1.06%-3.65%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 OMR к NAD

За последние 30 дней максимальный курс OMR к NAD составил 46,2160, а минимальный — 44,9462. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 45,6979. Изменение курса OMR к NAD в процентном соотношении составило 1.06.

За последние 90 дней максимальный курс OMR к NAD составил 47,3982, а минимальный — 44,4233. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 45,8222. Изменение курса OMR к NAD в процентном соотношении составило -3.65.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график OMR к NAD

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из оманских риалов в намибийские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите OMR из выпадающего списка для исходной валюты и NAD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из OMR в NAD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для оманских риалов

OMR в USD

OMR в EUR

OMR в GBP

OMR в INR

OMR в JPY

OMR в RUB

OMR в AUD

OMR в ZAR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Оманский риал / Намибийский доллар
1 OMR45,66680 NAD
5 OMR228,33400 NAD
10 OMR456,66800 NAD
20 OMR913,33600 NAD
50 OMR2 283,34000 NAD
100 OMR4 566,68000 NAD
250 OMR11 416,70000 NAD
500 OMR22 833,40000 NAD
1000 OMR45 666,80000 NAD
2000 OMR91 333,60000 NAD
5000 OMR228 334,00000 NAD
10000 OMR456 668,00000 NAD
Обменные курсы Намибийский доллар / Оманский риал
1 NAD0,02190 OMR
5 NAD0,10949 OMR
10 NAD0,21898 OMR
20 NAD0,43796 OMR
50 NAD1,09489 OMR
100 NAD2,18978 OMR
250 NAD5,47445 OMR
500 NAD10,94890 OMR
1000 NAD21,89780 OMR
2000 NAD43,79560 OMR
5000 NAD109,48900 OMR
10000 NAD218,97800 OMR