1 тысяча намибийских долларов в оманские риалы
Сконвертируйте NAD в OMR по реальному обменному курсу
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|1 NAD в OMR
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0214
|0,0215
|Низкий
|0,0207
|0,0200
|В среднем
|0,0212
|0,0209
|Изменить
|-1.66%
|4.75%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 NAD к OMR
За последние 30 дней максимальный курс NAD к OMR составил 0,0214, а минимальный — 0,0207. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0212. Изменение курса NAD к OMR в процентном соотношении составило -1.66.
За последние 90 дней максимальный курс NAD к OMR составил 0,0215, а минимальный — 0,0200. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0209. Изменение курса NAD к OMR в процентном соотношении составило 4.75.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из намибийских долларов в оманские риалы
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите NAD из выпадающего списка для исходной валюты и OMR из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NAD в OMR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Оманский риал / Намибийский доллар
|1 OMR
|47,48160 NAD
|5 OMR
|237,40800 NAD
|10 OMR
|474,81600 NAD
|20 OMR
|949,63200 NAD
|50 OMR
|2 374,08000 NAD
|100 OMR
|4 748,16000 NAD
|250 OMR
|11 870,40000 NAD
|500 OMR
|23 740,80000 NAD
|1000 OMR
|47 481,60000 NAD
|2000 OMR
|94 963,20000 NAD
|5000 OMR
|237 408,00000 NAD
|10000 OMR
|474 816,00000 NAD