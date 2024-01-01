500 намибийских долларов в оманские риалы

Сконвертируйте NAD в OMR по реальному обменному курсу

500 nad
10,530 omr

$1,000 NAD = ر.ع.0,02106 OMR

Среднерыночный курс в 20:58
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1 NAD в OMRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,02140,0215
Низкий0,02070,0200
В среднем0,02120,0209
Изменить-1.66%4.75%
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Соотношение 1 NAD к OMR

За последние 30 дней максимальный курс NAD к OMR составил 0,0214, а минимальный — 0,0207. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0212. Изменение курса NAD к OMR в процентном соотношении составило -1.66.

За последние 90 дней максимальный курс NAD к OMR составил 0,0215, а минимальный — 0,0200. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0209. Изменение курса NAD к OMR в процентном соотношении составило 4.75.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08891,1161,4941,6280,96819,642
1 GBP1,18711,291108,1161,7731,9321,14823,307
1 USD0,9190,774183,7231,3731,4960,88918,049
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,216

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Как произвести расчет конвертации из намибийских долларов в оманские риалы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите NAD из выпадающего списка для исходной валюты и OMR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NAD в OMR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для намибийских долларов

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NAD в INR

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NAD в RUB

NAD в AUD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Намибийский доллар / Оманский риал
1 NAD0,02106 OMR
5 NAD0,10530 OMR
10 NAD0,21061 OMR
20 NAD0,42122 OMR
50 NAD1,05304 OMR
100 NAD2,10608 OMR
250 NAD5,26520 OMR
500 NAD10,53040 OMR
1000 NAD21,06080 OMR
2000 NAD42,12160 OMR
5000 NAD105,30400 OMR
10000 NAD210,60800 OMR
Обменные курсы Оманский риал / Намибийский доллар
1 OMR47,48160 NAD
5 OMR237,40800 NAD
10 OMR474,81600 NAD
20 OMR949,63200 NAD
50 OMR2 374,08000 NAD
100 OMR4 748,16000 NAD
250 OMR11 870,40000 NAD
500 OMR23 740,80000 NAD
1000 OMR47 481,60000 NAD
2000 OMR94 963,20000 NAD
5000 OMR237 408,00000 NAD
10000 OMR474 816,00000 NAD