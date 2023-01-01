دولار ناميبي إلى روبية موريشية

تحويل NAD إلى MUR بسعر الصرف الحقيقي

1000 nad
2365.87 mur

1.00000 NAD = 2.36587 MUR

Mid-market exchange rate at 21:34
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86751.0953591.2811.491371.657740.9644518.808
1 GBP1.1527411.2627105.2271.719231.911011.1117621.6816
1 USD0.912950.791954183.3351.361551.513430.880517.1708
1 INR0.01095520.009503250.011999810.01633830.01816080.01056580.206045

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار ناميبي إلى روبية موريشية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NAD الحالي إلى MUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار ناميبي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Namibian Dollar / Mauritian Rupee
1 NAD2.36587 MUR
5 NAD11.82935 MUR
10 NAD23.65870 MUR
20 NAD47.31740 MUR
50 NAD118.29350 MUR
100 NAD236.58700 MUR
250 NAD591.46750 MUR
500 NAD1182.93500 MUR
1000 NAD2365.87000 MUR
2000 NAD4731.74000 MUR
5000 NAD11829.35000 MUR
10000 NAD23658.70000 MUR
معدلات التحويل Mauritian Rupee / Namibian Dollar
1 MUR0.42268 NAD
5 MUR2.11339 NAD
10 MUR4.22678 NAD
20 MUR8.45356 NAD
50 MUR21.13390 NAD
100 MUR42.26780 NAD
250 MUR105.66950 NAD
500 MUR211.33900 NAD
1000 MUR422.67800 NAD
2000 MUR845.35600 NAD
5000 MUR2113.39000 NAD
10000 MUR4226.78000 NAD