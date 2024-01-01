Namibya dolarından Mauritius rupisine

Reel döviz kuru ile NAD → MUR çevirin

1.000 nad
2.442,95 mur

1.00000 NAD = 2.44295 MUR

14:49 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8563951.077489.42671.45391.652580.9483718.3991
1 GBP1.1676911.2581104.4251.697741.929751.107421.485
1 USD0.928150.794849183.00231.349451.533860.8802517.0773
1 INR0.01118230.009576230.012047910.0162580.01847970.01060510.205745

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Namibya dolarından Mauritius rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MUR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NAD → MUR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Namibya doları için en iyi döviz çiftleri

NAD → USD

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NAD → INR

NAD → JPY

NAD → RUB

NAD → AUD

NAD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Namibya Doları / Mauritius Rupisi
1 NAD2.44295 MUR
5 NAD12.21475 MUR
10 NAD24.42950 MUR
20 NAD48.85900 MUR
50 NAD122.14750 MUR
100 NAD244.29500 MUR
250 NAD610.73750 MUR
500 NAD1221.47500 MUR
1000 NAD2442.95000 MUR
2000 NAD4885.90000 MUR
5000 NAD12214.75000 MUR
10000 NAD24429.50000 MUR
Çevrim kurları Mauritius Rupisi / Namibya Doları
1 MUR0.40934 NAD
5 MUR2.04671 NAD
10 MUR4.09341 NAD
20 MUR8.18682 NAD
50 MUR20.46705 NAD
100 MUR40.93410 NAD
250 MUR102.33525 NAD
500 MUR204.67050 NAD
1000 MUR409.34100 NAD
2000 MUR818.68200 NAD
5000 MUR2046.70500 NAD
10000 MUR4093.41000 NAD