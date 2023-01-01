Намибийские доллары в маврикийские рупии

Сконвертируйте NAD в MUR по реальному обменному курсу

1 000 nad
2 386,57 mur

1.00000 NAD = 2.38657 MUR

Среднерыночный курс в 0:35 UTC
Отслеживайте обменный курс
Совершайте покупки за рубежом без скрытых комиссий

График изменения обменного курса NAD к MUR

1 мин. назад 1 NAD → 0 MUR
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86121.076189.18021.458651.676040.959218.552
1GBP1.1611711.24955103.5551.693771.946191.1137921.5422
1USD0.92930.800288182.87351.35551.557510.891417.24
1INR0.01121330.009656740.012066610.01635630.01879380.01075620.208028

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из намибийских долларов в маврикийские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите NAD из выпадающего списка для исходной валюты и MUR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NAD в MUR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for намибийский доллар

NAD в USD

NAD в EUR

NAD в GBP

NAD в INR

NAD в JPY

NAD в RUB

NAD в AUD

NAD в ZAR

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Намибийский доллар / Маврикийская рупия
1 NAD2.38657 MUR
5 NAD11.93285 MUR
10 NAD23.86570 MUR
20 NAD47.73140 MUR
50 NAD119.32850 MUR
100 NAD238.65700 MUR
250 NAD596.64250 MUR
500 NAD1193.28500 MUR
1000 NAD2386.57000 MUR
2000 NAD4773.14000 MUR
5000 NAD11932.85000 MUR
10000 NAD23865.70000 MUR
Обменные курсы Маврикийская рупия / Намибийский доллар
1 MUR0.41901 NAD
5 MUR2.09506 NAD
10 MUR4.19012 NAD
20 MUR8.38024 NAD
50 MUR20.95060 NAD
100 MUR41.90120 NAD
250 MUR104.75300 NAD
500 MUR209.50600 NAD
1000 MUR419.01200 NAD
2000 MUR838.02400 NAD
5000 MUR2095.06000 NAD
10000 MUR4190.12000 NAD