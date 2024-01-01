10 тысяч маврикийских рупий в намибийские доллары

Сконвертируйте MUR в NAD по реальному обменному курсу

10 000 mur
3 911,86 nad

₨1,000 MUR = $0,3912 NAD

Среднерыночный курс в 20:58
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1 MUR в NADПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,39630,4134
Низкий0,36680,3668
В среднем0,38030,3904
Изменить4.13%-3.15%
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Соотношение 1 MUR к NAD

За последние 30 дней максимальный курс MUR к NAD составил 0,3963, а минимальный — 0,3668. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,3803. Изменение курса MUR к NAD в процентном соотношении составило 4.13.

За последние 90 дней максимальный курс MUR к NAD составил 0,4134, а минимальный — 0,3668. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,3904. Изменение курса MUR к NAD в процентном соотношении составило -3.15.

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Популярные валюты

 USDGBPEURAUDZARCADSGDINR
1 USD10,7740,9191,49618,2791,3731,34583,723
1 GBP1,29111,1871,93223,6051,7731,737108,116
1 EUR1,0880,84311,62819,8931,4941,46491,116
1 AUD0,6690,5180,614112,220,9180,89955,969

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Как произвести расчет конвертации из маврикийских рупий в намибийские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MUR из выпадающего списка для исходной валюты и NAD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MUR в NAD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для маврикийских рупий

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Маврикийская рупия / Намибийский доллар
1 MUR0,39119 NAD
5 MUR1,95593 NAD
10 MUR3,91186 NAD
20 MUR7,82372 NAD
50 MUR19,55930 NAD
100 MUR39,11860 NAD
250 MUR97,79650 NAD
500 MUR195,59300 NAD
1000 MUR391,18600 NAD
2000 MUR782,37200 NAD
5000 MUR1 955,93000 NAD
10000 MUR3 911,86000 NAD
Обменные курсы Намибийский доллар / Маврикийская рупия
1 NAD2,55633 MUR
5 NAD12,78165 MUR
10 NAD25,56330 MUR
20 NAD51,12660 MUR
50 NAD127,81650 MUR
100 NAD255,63300 MUR
250 NAD639,08250 MUR
500 NAD1 278,16500 MUR
1000 NAD2 556,33000 MUR
2000 NAD5 112,66000 MUR
5000 NAD12 781,65000 MUR
10000 NAD25 563,30000 MUR