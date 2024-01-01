50 روبية موريشية إلى دولار ناميبي

تحويل MUR إلى NAD بسعر الصرف الحقيقي

50 mur
20.62 nad

1.00000 MUR = 0.41238 NAD

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 USDGBPEURAUDZARCADSGDINR
1 USD10.7902950.92261.5324519.11181.3561.344182.8394
1 GBP1.2653511.167471.9390924.18311.715811.70076104.821
1 EUR1.083950.85655511.661120.71621.469841.4569489.7938
1 AUD0.652550.5157070.602011112.47140.8848580.87709254.0569

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى دولار ناميبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى NAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / Namibian Dollar
1 MUR0.41238 NAD
5 MUR2.06189 NAD
10 MUR4.12379 NAD
20 MUR8.24758 NAD
50 MUR20.61895 NAD
100 MUR41.23790 NAD
250 MUR103.09475 NAD
500 MUR206.18950 NAD
1000 MUR412.37900 NAD
2000 MUR824.75800 NAD
5000 MUR2061.89500 NAD
10000 MUR4123.79000 NAD
معدلات التحويل Namibian Dollar / Mauritian Rupee
1 NAD2.42495 MUR
5 NAD12.12475 MUR
10 NAD24.24950 MUR
20 NAD48.49900 MUR
50 NAD121.24750 MUR
100 NAD242.49500 MUR
250 NAD606.23750 MUR
500 NAD1212.47500 MUR
1000 NAD2424.95000 MUR
2000 NAD4849.90000 MUR
5000 NAD12124.75000 MUR
10000 NAD24249.50000 MUR