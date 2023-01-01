متكال موزمبيقي إلى جنيه مصري

تحويل MZN إلى EGP بسعر الصرف الحقيقي

1000 mzn
484.10 egp

1.00000 MZN = 0.48410 EGP

متوسط سعر صرف السوق عند 22:7 UTC
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MZN إلى EGP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MZN → 0 EGP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066188.62171.436781.661760.964518.363
1GBP1.15311.2292102.181.656591.915981.1120721.1724
1USD0.9380.813537183.1271.34771.558720.904817.2245
1INR0.01128390.009786680.012029810.01621250.01875110.01088460.207207

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل متكال موزمبيقي إلى جنيه مصري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MZN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EGP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MZN الحالي إلى EGP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ميثامبيكان / جنيه مصري
1 MZN0.48410 EGP
5 MZN2.42049 EGP
10 MZN4.84098 EGP
20 MZN9.68196 EGP
50 MZN24.20490 EGP
100 MZN48.40980 EGP
250 MZN121.02450 EGP
500 MZN242.04900 EGP
1000 MZN484.09800 EGP
2000 MZN968.19600 EGP
5000 MZN2420.49000 EGP
10000 MZN4840.98000 EGP
معدلات التحويل جنيه مصري / ميثامبيكان
1 EGP2.06570 MZN
5 EGP10.32850 MZN
10 EGP20.65700 MZN
20 EGP41.31400 MZN
50 EGP103.28500 MZN
100 EGP206.57000 MZN
250 EGP516.42500 MZN
500 EGP1032.85000 MZN
1000 EGP2065.70000 MZN
2000 EGP4131.40000 MZN
5000 EGP10328.50000 MZN
10000 EGP20657.00000 MZN