20 متكال موزمبيقي إلى جنيه مصري

تحويل MZN إلى EGP بسعر الصرف الحقيقي

20 mzn
9.65 egp

1.00000 MZN = 0.48226 EGP

Mid-market exchange rate at 00:56
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.856441.0846589.85871.469541.660640.9575818.4502
1 GBP1.1676211.26645104.921.715851.938991.1180921.5427
1 USD0.921950.789609182.84581.354851.531040.8828517.0103
1 INR0.01112860.009531070.012070610.01635390.01848060.01065650.205325

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل متكال موزمبيقي إلى جنيه مصري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MZN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EGP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MZN الحالي إلى EGP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ميثامبيكان / جنيه مصري
1 MZN0.48226 EGP
5 MZN2.41130 EGP
10 MZN4.82260 EGP
20 MZN9.64520 EGP
50 MZN24.11300 EGP
100 MZN48.22600 EGP
250 MZN120.56500 EGP
500 MZN241.13000 EGP
1000 MZN482.26000 EGP
2000 MZN964.52000 EGP
5000 MZN2411.30000 EGP
10000 MZN4822.60000 EGP
معدلات التحويل جنيه مصري / ميثامبيكان
1 EGP2.07357 MZN
5 EGP10.36785 MZN
10 EGP20.73570 MZN
20 EGP41.47140 MZN
50 EGP103.67850 MZN
100 EGP207.35700 MZN
250 EGP518.39250 MZN
500 EGP1036.78500 MZN
1000 EGP2073.57000 MZN
2000 EGP4147.14000 MZN
5000 EGP10367.85000 MZN
10000 EGP20735.70000 MZN